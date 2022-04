Lewis Hamiltonil katkes kannatus: tulemust on vaja kohe, mitte kolme etapi pärast

"Minu tööks meeskonnas on julgustada ja aidata inimeste energiataset kõrgel hoida. Osalen ülemustega Zoomi kõnedel ja püüan neid tõesti julgustada. Tuleb jälgida, et ükski kivi ei jääks kivi peale. Ma jälgin töötavaid insenere ja jälgin iga detaili," teatas Hamilton.

Mercedest on tänavu seganud aerodünaamilised probleemid. Nii Hamilton kui Russell on kurtnud, et peamine probleem on auto "hüplemine".