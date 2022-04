FOTOD | Anett Kontaveit esitles Tallinnas tenniseliidu juubelipostmarke

"Meeldiv ja uhke tunne, et tennis ja tennisemängijad on jõudnud Eesti postmargile," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Nii postmark kui tennis on läbi käinud pika teekonna ja pakkunud ning kindlasti pakuvad ka tulevikus oma ala huvilistele palju põnevust ja emotsiooni. Hea on tõdeda, et saame käes hoida postmarki, kus on läbipõimunud pikad traditsioonid ja sportlik edukus," lisas ta.