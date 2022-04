VIDEOBLOGI | Kelly Sildaru olümpiamedali telgitagused ja ajalooline karikas

„Tänavuse hooaja teekonnale tagasi vaadates võin öelda, et jõudsid olümpiale suuremate tagasilöökideta. Siiski oli tegemist künkliku teekonnaga, kus leidsin end mitmel puhul stressirohkest ja närvilisest olukorrast,” kirjutas Sildaru.

Videoblogi lõpetuseks räägib Sildaru ka pargisõidu MK-sarja üldvõidust ning näitab uhket kristallgloobust, mis on võitjale ette nähtud. Sildaru jaoks oli see karjääri esimeseks MK-sarja üldvõiduks. Eestlastest on varasemalt väikse kristallgloobuse suutnud võita ainult murdmaasuusataja Kristina Šmigun-Vähi.