Janika Lõiv langes hooaja esimesel MK-etapil ebaõnne ohvriks: stardis oli meeletu segadus

„Rada oli ringidel, mida tegime kümme korda. Plaan oli, et mina paugutan esimesel poolel, teades, et minu järgi tulevad kõik ehk teisisõnu tahtsime väsitada konkurentide jalgu, et võistluse teises pooles minu võistkonnakaaslane, kellel sprindijalgu pole, aga minek on hea, üksi eest minema pääseks. Nii õnnestuski. Pundis ei olnud kellelgi suurt tahtmist talle järgi minna ja vahe aina kärises. Mina sain grupis taastuda, ja lõpusirgel, mis oli kergelt mäkke, positsioneerisin end hästi ja võitsin sprindi,“ rääkis Meier võistluse järel.

„Kuna sõidu lõppfaasis oli järsk neljakilomeetrine tõus, siis otsustasime, et ma võin proovida pääseda jooksikute gruppi, aga sinna ma ei jõudnud. Vist oligi parem, sest nad püüti päris vara kinni,“ kirjutas Räim sotsiaalmeedias. „Oli kiire päev ja palju väikeseid kukkumisi. Ei saagi aru, mida mõned mehed tegid. Tõusul sain kohe alguses aru, et energiat pole. Oli harjumatult palav ilm ja kahtlustan, et ei söönud piisavalt ja jäin veidi nälga, aga see on mu enda süü. Lõpuks jõudis finišisse ikka suur punt koos ja sellest on mul kahju, sest ma oleksin pidanud seal olema, aga jääb siis järgmiseks korraks.“