Kuhu on sõja ajal kadunud Sergei Bubka? Olümpiavõitja süüdistas Ukraina läbi aegade suurimat sportlast reetmises

24. veebruaril alanud sõja esimestel päevadel kurtsid Ukraina olümpiakomitee töötajad, et Bubkaga pole võimalik kontakti saada. Lisaks polnud tema allkirja Ukraina sportlaste avaldusel, et Venemaa ja Valgevene rahvusvahelisest olümpiakomiteest välja visataks.

"Ma ei ole kuskilt kuulnud, et Ukraina olümpiakomitee teeks tööd, et Venemaa rahvusvahelisest olümpiakomiteest eemaldataks. Ukraina spordiministeerium on vähemalt mingi seisukoha esitanud, aga olümpiakomitee on nähtamatu. Võib-olla tehakse taustal tööd, aga seda tuleks ka selgelt väljendada," rääkis Belenjuk portaalile FanDay antud intervjuus.