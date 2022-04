Viimsi/Sportlandi meeskonnal polnud finaalis suusoosik Riia VEFile kuigi palju vastu panna. Tervikuna polnud see aga isegi oluline, sest liiga uustulnukana läbiti muinasjutuline teekond Eesti - Läti liiga finaali ja hõbemedaliteni. See on saavutus, mida hooaja eel ei osanud neilt keegi oodata.

Finaal tuli siiski ka ära mängida. Kuigi numbriliselt on 64 : 95 kaotus suur, tegutses Viimis platsil väärikalt

Delfi tähelepanekud Viimsi ja Riia VEFi vahelisest finaalist: