Ukraina tippklubi korraldab kodumaa toetuseks heategevusmänge. "Mõned mehed nutsid pärast mängu riietusruumis, emotsioonid on laes."

Mängujärgsel pressikonverentsil rääkis Šahtari mängija Taras Stepanenko, kui olulised need mängud ukrainlastele on. "Ütlesin mängu eel meestele, et me kõik teame, mis Ukrainas toimub. Meil on sõda. Paljud inimesed, naised ja lapsed on suremas. Täna esindasime Kreekas Ukrainat. Tänan Olympiacost, kes andis meile võimaluse siin mängida," vahendas Ukraina meedia Stepanenko sõnu.