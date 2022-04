Tiitlikaitsja Max Verstappen katkestas taas: see on masendav ja vastuvõetamatu!

Nii on Verstappenil kolme etapiga kirjas üks etapivõit ja kaks katkestamist, mis annavad 25 punktiga kuuenda koha. Liider Leclerc on temast juba 46 silmaga ette rebinud.

"Oleme juba miilide kaupa maas (tipust). Ma isegi ei taha mõelda praegu tiitliheitlusele, kõige tähtsam on sõidud üldse lõpetada," rääkis Verstappen Sky Sportsile. "Loomulikult oli kogu tänane päev halb."

"Meil polnud kiirust, pidin lihtsalt rehvide eest hoolt kandma, sest kerge teine koht tundus käes olevat. Teadsin, et ma ei saa Charlesile vastu, seega polnud mõtet proovida," tõdes hollandlane. "Kuid me ei suutnud isegi lõpuni tulla, mis on masendav ja vastuvõetamatu. Kui tahad tiitli eest võidelda, ei saa selliseid asju juhtuda."