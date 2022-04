Kregor Zirk sai Stockholmi võistluste kõrgetasemelises finaalis viienda koha

"See aeg oleks Tokyo OMil võitnud rohkem kui 1,5 sekundilise eduga. Mina lõpetasin finaali viiendana ajaga 3.50,54, mis on minu karjääri paremuselt viies resultaat. Pean tõdema, et tihe võistlusgraafik on oma töö teinud ning keha pole enam nii värske kui mõned päevad tagasi. Finaali viimane lõpetas ajaga 3.51,68, mis näitab samuti kui kõrge oli tänane tase," andis Zirk mõista, et pole enam kõige värskem.