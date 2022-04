Õigeid otsuseid langetanud Õiglane avas kümnevõistluse superhooaja pauguga

„Ütlen ausalt: eeldasin, et pärast võistlust lonkan. Kõrgushüpe ja teivashüpe muudavad jala veidi hellaks, aga praegu kõnnin rahulikult, ei tunnegi nagu midagi. Olen südamest õnnelik selle üle, ju oleme õiget moodi treeninud. See on äge!” rõõmustas viimastel aastatel vapralt vigastusi trotsinud 27-aastane sportlane vahetult pärast võistluse lõppu.

2017. aasta Londoni MM-i neljas koht tulemusega 8371 ja kaks aastat hiljem Doha MM-i kuues koht (8297) näitasid, et Vändrast pärit Õiglane on tüübilt suurvõistluste mees. Aga neid suurvõistlusi võinuks nüüdseks vöö vahel olla märkimisväärselt rohkem, kui tervisemured poleks talle meelehärmi valmistanud. Tunamullu käis Õiglane pöiaoperatsioonil, see mure oli teda seganud juba paar aastat. Mullu püüdis Õiglane tulutult kohta olümpiakoondises, kogus Kadrioru staadionil valutava jala kiuste 8055 punkti, hiljem selgus, et võistles luumurruga...

Spordis ei hellitata, oma taset tuleb pidevalt tõestada. Götzise võistluse korraldajad tänavu Õiglasele kutset ei saatnud. Seega küpses plaan, et USA-s Georgias James Thomase ja Caryl Smith Gilberti käe all harjutav atleet avab hooaja juba aprillis Knoxville’is.