Rait Ratasepp oli sunnitud oma esimese 24 tunni jooksuvõistluse katkestama

"Täna oli üks neist vähestest kordadest, mil olin sunnitud võistluse pooleli jätma. Kurvaks teeb meele selle juures tõsiasi, et lihasvalu tähenduses ei jõudnud ma veel kannatama hakatagi. Õigupoolest ei ole varem ilma suurema lihasvaluta pidanud ultrajooksu katki jätma. Täna kimbutasid mind mured ja probleemid, mida ei ole varem kogenud ja seepärast ei teadnud ma mida need tähendavad ja kas jätkamine oleks olnud ohutu," andis Ratasepp oma katkestamisest ühismeedias teada.

Eestlane tõi postituses välja, et ühel hetkel hakkas keha lihtsalt ootamatult käituma: "Kui esimesed kolm tundi käitus pulss ootuspäraselt, siis pärast seda hakkas see arusaamatult kiiresti tõusma ning lõpuks isegi 35-45 sekundit aeglasema kilomeetri jooksutempo juures (võrreldes esimese maratoniga) tõusis see minu jaoks lausa ulmeliseks (160-165). Ka veidikene pikem venitamise ja kehakinnitamise paus ei toonud seda oluliselt alla. Seejärel hakkasid reielihaste ülaosas kimbutama krambid, kus ma kunagi varem ei ole sportimise ajal krampe kogenud. Kui lõpuks ka kõrvad kippusid lukku minema, siis sain aru, et selle võib tingida kõrgenenud vererõhk."

"Hetkel on mul endal ka üksnes küsimused ja põhjuseid võib olla mitmeid. Alustades sellest, et 60-kordne ultratriatlon võib olla endiselt kehas ja et liiga innukalt asusin uuesti treenima. Näiteks 40-kordse järgselt lasin kehal enam kui kuu aega rohkem taastuda kui seekord. Kuna aga treeningutel tänaseid sümptomeid kordagi ei esinenud, siis tuli see kõik mulle suure üllatusena. Teisalt võivad need probleemid peituda ka rauapuuduses ja väga madalas hemoglobiinis - nimelt eelmisel nädalal pärast treeningtsüklite lõppu andsin vereanalüüsid ja sealt vaatas mulle otsa normväärtusest madalam ferritiini näit," tõi Ratasepp võimalike põhjustena välja vähese taastumisaja ja rauapuuduse.