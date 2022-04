DELFI RIIAS | Rait-Riivo Laane: enne hooaja algust kõlas Viimsi finaalis mängimine uskumatuna

"Enne hooaja algust kõlas see uskumatuna," rääkis võistkonna üks tugitalasid Rait-Riivo Laane mõni minut pärast seda, kui Viimsi oli poolfinaalis 83:81 alistanud Pärnu Sadama.

"Meie hooaja alguse eesmärk oli mängida üks mäng korraga. Ega me ju ei teadnud, kuidas läheb ja milline see tase tegelikult on. Meeskonna ja kogu klubi jaoks on see väga kõva saavutus," ütles Laane, kes aitas poolfinaalis Viimsit jalavigastuse kiuste.

Enne poolfinaali võis favoriidiks - tõsi, väga väikeseks - pidada Pärnut, kes alistas veerandfinaalis kindlalt mulluse tšempioni Kalev/Cramo. Ega Viimsilgi midagi häbeneda polnud, sest üle mängiti Ventspils. Ent need matšid olid tasavägisemad.

"Ma võin eksida, aga Pärnu oli võitnud kümme mängu järjest (tegelikult üheksa - A.K.). Pärnu on väga südi meeskond, aga võib-olla oli meil lõpus natuke õnne," sõnas Laane.

Viimsile tõi võidu Devin Harrise keskpositsioonivise, mis jättis Pärnule aega vaid 0,6 sekundit. Harris on tänavu näidanud ennast külma närviga otsustajana, sest lõpusekundi viske tabas ta ka mõni kuu tagasi Rapla vastu.

"Pall pidi Harrise kätte minema ja tema pidi selle viske võtma. Tundub, et toimib, aga vaatame, mänge on veel ees. Harris on külma närviga mees, paneb neid viskeid sisse, teda on hea usaldada," ütles Laane.

Laane hinnangul oli kohtumise murdehetk neljanda veerandaja keskel. Pärnu läks 70:63 ette, aga pärast Viimsi seitset punkti väärt rünnakut oli seis järsku viigis.

"See rünnak oli kindlasti oluline, aga murdehetk võis olla kaks rünnakut varem, kui Valdo (peatreener Valdo Lips - A.K.) pani Pärnule vastu maa-ala kaitse, mis ajas neil võib-olla rütmi sassi ja aitas meil ree peale saada," selgitas ta.

Pühapäeval kell 17 läheb Viimsi finaalis vastamisi Riia VEF-iga, kes pidas oma mängu kolm tundi varem ja võit tuli oluliselt lihtsamalt. VEF käis Ogrest üle koguni 116:55.

"Ükskõik, millist finaali elus mängid, tuleb väsimus ära unustada ja anda nii palju kui kehas on. Läheme võitlema. Selge see, et VEF on favoriit, nad on põhiturniiri võitjad. Aga mine sa tea, ühes mängus võib kõike juhtuda," ütles Laane.