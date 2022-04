DELFI VIDEO | Rain Veideman: kiputakse meilt käest ära võtma, selle asemel et öelda: "Viimsi, kurat, oli ikka tubli!"

"Mis muinasjutt? Meil on ju korralikud mängumehed ja head mängijad. Mina ei ütle, et Ventspils oli p**k. Mine ja proovi ise mängida, kui sellist kaitset pannakse!" viitas Veideman veerandfinaalseeriale, kus tema arvates kiputi esile tooma pigem Ventspilsi kehva kui Viimsi head mängu.

"Kiputakse käest ära võtma, selle asemel et öelda, et Viimsi, kurat, oli ikka tubli! Aga siin me oleme ja meie naudime seda."