Ukraina laskesuusataja: ma ei taha enam ühtegi Venemaa sportlast näha

"Vaadates fotosid õudustest, mille need mitteinimesed Butšas, Irpenis, Gostomelis ja teistes linnades maha jätsid, on hirmutav ette kujutada ja mõista, et see on päriselt juhtunud. Olen oma meelt nende [venelaste] suhtes kardinaalselt muutnud. Ma ei taha enam nendega absoluutselt mitte midagi tegemist teha, ei mingit kontakti ega vestlust, ma ei taha sealt enam ühtegi sportlast näha," kirjutas Mandžõn sotsiaalmeedias, vahendab Ukraina väljaanne Sport.