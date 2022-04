Soome vormeliekspert kanadalaste veidrast kokkupõrkest: kaks puupead said kokku!

Latifi süüdistas õnnetuses Strolli. "Ma ei saa aru, mida ta tegi. Igatahes ta ei vaadanud oma peeglitesse. Minuga on kõik korras, kuid auto on hävinud," lausus pettunud Latifi meeskonna raadios.

Kovalaineni sõnul näitab selline avarii, et kumbki meestest pole tippsõitja. "Mõlemal juhil tekkis mingi mõttepaus. Ühtlasi oli neil ebaõnne, aga üks asi paistab siit välja. Siin on kaks meest, kellega selliseid asju üsna sageli juhtub. See pole juhus. Paraku näitab see ka sõitjate taset," ütles soomlane.