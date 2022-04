VIDEO | Euroopa tugevaimaks meheks kroonitud ukrainlane sai publikult marulise toetuse

Šotlane oli konkurendi napi võidu üle väga õnnelik. "Ma arvan, et olen täna emotsionaalsem, kuna konkureerisin Oleksiyga pärast seda, mida ta on läbi elanud. Täiesti uskumatu. Oleksiy teenis täna selle õhtu võitu sellega, mida ta on teinud ja läbi elanud. Rammumeeste võistlustel pole sellist sportlast nagu Oleksiy Novikov ja teda tunda, sõbraks ja konkurendiks nimetada, on privileeg. Ta on täiesti hämmastav, nii et ma võtan mütsi maha, ma armastan teda," ütles Stoltman emotsionaalses kõnes.