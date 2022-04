Marten Liiv on Hollandis kõik pisiasjadeni paika saanud. Tulevikuks siiski varu veel jagub

Laiemale avalikkusele tutvustas kiiruisutaja Marten Liiv end 2021. aasta kevadel, kui ta saavutas Heerenveenis maailmameistrivõistlustel 1000 m distantsil viienda koha. Kohe tekkisid eestlastel tema asjus Pekingi olümpiamängudeks suuremad lootused. Hiinas saigi Liiv korraliku tulemuse. Medal väga kaugele ei jäänud ja lõpuks läks protokolli kirja 1000 m seitsmes koht. Pärast järjekordset edukat hooaega pikendas 25-aastane Liiv kahe aasta võrra lepingut Hollandi profitiimiga IKO.

Hollandlased on Liiva sõnul teinud teda arendades suurepärast tööd. Eriti kiidab ta näiteks uisuteritajat, kes on uisuterade painded tema jaoks täpselt paika saanud. Ent Liiv märkis, et võrreldes teiste alade profitiimidega on uisumaailmas Hollandi võistkondadel hoopis teistsugune tagamõte.