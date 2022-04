Neuville`i tabas Horvaatia ralli testimisel ebameeldiv üllatus

Hyundai meeskonna tegevjuhi asetäitja Julien Moncet tunnistas, et ilmataat mängis neile vingerpussi.

"Meil oli reedel Horvaatia ralli esimene testipäev Otiga [Tänakuga] tavatingimustes. Kuid nagu enamikus Euroopa piirkondades, hakkasid ilmastikutingimused siis drastiliselt muutuma ja see pani meid raskesse olukorda," rääkis ta WRC weebisaidil.

"Piirkonda, kus me testisime, tabas tugev lumesadu. Seega pidime oma plaanid ümber tegema, sest me ei saanud laupäeval Thierry``ga oma esialgset plaani jätkata," tunnistas Moncet.

Tänak rääkis pärast Golubovecis peetud testimist, et iga selline päev tuleb maksimaalselt ära kasutada. "Asfalt oli kindlasti meie nõrk koht. Testimisreeglite tõttu ei saa me eriti arendusega tegeleda. Peame need kolm päeva ära kasutama. Mehed töökojas töötavad väga kõvasti ja nagu olen varemgi öelnud: näen autos suurt potentsiaali," ütles eestlane.