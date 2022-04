Putini sõber Fetissov: väga hea, et välistreenerid lahkuvad KHList. Meil pole vaja neid koolitada

Pärast Ukraina sõja puhkemist on KHList lahkunud enamus välismängijaid ja -treenereid. Fetissov leiab, et vähemalt välistreenerite lahkumine tuleb Venemaa hokile kasuks.

"Laske neil minna," oli tema sõnul KHLi klubidele. "Meil polnud vaja siin Soome või teiste riikide treenereid koolitada. Nii et nüüd ei ole meil mõtet välismaalaste lahkumist taga nutta."

"Ma räägin kogu aeg, et meil oleks endal treenereid jätkunud isegi kogu maailma vajaduste katmiseks, kuid me ei pingutanud piisavalt. Nüüd on meil seetõttu probleem [oma treeneritega]," rääkis Fetissov Venemaa meediale.