BLOGI | Austraalia F1 etapi kvalifikatsiooni võitis Leclerc, Sainz ebaõnnestus

Leclerci kõrvalt esireast alustab homme valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) Teises reas on Sergio Perez ja Lando Norris. Viies ja kuues olid Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja George Russell. Esikümne lõpetasid Daniel Ricciardo, Estepan Ocon, Sainz ja Fernando Alonso. Alonso tegi viimasel sessioonil avarii, kui sõitis mootoriprobleemi tõttu seina.

"See ringrada pole minu jaoks kunagi väga hästi sobinud, kuid otsustaval hetkel suutsin kiire ringi hästi kokku ja see tagas parima stardikoha," kommenteeris Leclerc.

"Minu jaoks on kogu see nädalavahetus olnud väga ebakindel, aga olen õnnelik, et olen teine, kuid meeskonnana tahame rohkem," kommenteeris maailmameister Verstappen.