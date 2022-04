Rootsi koondisest välja visatud korvpallitäht andis vastuolulise intervjuu: olin väga põnevil, et saan Moskvasse naasta

Jerebko pole Rootsi meedias talle osaks saanud karmi kriitikat kommenteerinud, kuid nüüd võttis ta sõna CSKA klubi Youtube’i kanalil. Rootslane ei maini intervjuus kordagi Ukrainas toimuvat jubedat sõda.

"Mulle meeldib Moskva. See on suur linn, kuid tõeliselt puhas ja ilus ning täis tõeliselt toredaid inimesi. Siin on kõik, mida vajate," räägib Jerebko rõõmsalt.

"Kui CSKA helistas, olin ma väga-väga põnevil, et saan Moskvasse naasta ja mängida nii fantastilise ja ajaloolise klubi eest. Ma tean seda, sest olen nende vastu mänginud," lausus rootslane.

Jerebkot ei paista häirivat ka see, et tema eelmine külaskäik Moskvasse Himki meeskonda ei kujunenud edukaks. Rootslane kurtis, et oli toona pikka aega perest lahus ja talle on töötasu siiani osaliselt maksmata.

Rootsi korvpallurile kodumaal osaks saanud kriitikat intervjuus kordagi ei mainita. Küll on juttu korvpalli rollist Rootsis üldisemalt.

"Jalgpall, hoki, võrkpall, suusatamine, käsipall, saalihoki ... Rootsis on palju spordialasid, mis on kahjuks suuremad kui korvpall. Aga meil on peale sirgumas palju osavaid noormängijaid. Loodan, et korvpall kasvab ja saab Rootsis väärilise positsiooni," lisas Jerebko.

35-aastase Jerebko otsus CSKA-s mängima hakata võeti Rootsis vastu suure pahameelega, sest Venemaa korvpall on Ukrainale kallale tungimise tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud ja pealegi on CSKA näol tegu armeetiimiga.

"Alaliidu peasekretär Fredrik Joulamo rääkis Jonas Jerebkoga Venemaa klubiga liitumise teemal ja tõi välja, et see otsus on selgelt vastuolus alaliidu väärtustega ja selge hoiakuga Venemaa tegevuse suhtes. Pärast seda jutuajamist oleme kahjuks sunnitud teatama, et Jonas Jerebkol pole enam võimalik koondist esindada," seisis Rootsi korvpalliliidu pressiteates.