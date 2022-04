OTSEPILT JA FOTOD | Ülipingeline poolfinaal: Pärnut ja Viimsit lahutab esimese poolaja järel vaid üks punkt

Enne mängu: Kumb on Pärnu ja Viimsi lahingus favoriit? Senise hooaja omavahelised mängud ei anna vastust, need on 1 : 1. Oktoobris kohtuti Pärnus, siis jäi peale Viimsi 82 : 74, märtsis võttis Pärnu võõrsil 83 : 82 revanši. Võidukorvi viskas Pärnu ameeriklasest mängujuht Alterique Gilbert, kes liitus tiimiga poole hooaja pealt.

„Pigem kaldub asi Pärnu poole,” ütles Valmo Kriisa. „Pärnu on näidanud väga kindlat ja distsiplineeritud korvpalli. Tänu sellele võitsid nad ka Kalev/Cramot. Võrreldes Viimsiga on neil rohkem käike. Pärnul on rollid väga hästi paigas – kes on viskaja, see viskab, Mihkel Kirves võtab lauda jne. Usun, et lauavõitlus on selles paaris väga tähtis ja seal on Pärnul eelis.”