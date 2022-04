FOTOD JA TIPPHETKED | Debütant Viimsi võitis viimase sekundi viskega Pärnut ja jõudis Eesti-Läti liiga finaali!

3. veerandaeg: mängupildi järgi haaras initsiatiivi Viimsi, aga, tabloo seda ei kinnita - teise poolaja kuue minuti järel juhtis Pärnu 50:47. Pärnakate põhimängujuht Alterique Gilbert on seni alt läinud, ta on tabanud viskeid vaid 9-st 2. Viimsi suur mure on Taavi Jurkatamme neli viga. ... Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Pärnu 58:54. Ülimalt olulist rolli peab täitma Pärnu äär/tsenter Ivo Van Tamm, sest nii Arturas Valeikal kui ka Mihkel Kirvesel on neli viga. Ja seni on legendaarse Jüri Tamme poeg ülesandega vahvalt hakkama saanud, ta on visanud üheksa punkti ja võtnud viis lauapalli.