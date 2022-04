Janika Lõiv alustas MK-hooaega Brasiilias. "Kuumus ja niiskus teevad oma töö juba enne starti"

„Esimese maailma karika stardi ajal on ikka natuke rohkem närvi sees kui muidu. Lisaks sellele on Brasiilias üpris rasked ilmaolud - kuumus ja niiskus teevad oma töö juba enne starti,“ rääkis Lõiv peale võistlust. „Tegin kaks viga juba sõidu alguses - ei saanud pedaali kinni ja libisesin natuke ühe juurika peal. Seega vajusin üpris taha ja pidin hakkama töötama, et ettepoole saada. Antud rada arvestades jõudsin isegi päris heale positsioonile.“