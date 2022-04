OTSEBLOGI | Õiglane lõi odaviskes trumbid lauda, MM-norm on käeulatuses!

Sisehooajal mitmevõistlust mitte teinud Janek Õiglase kümnevõistluse isiklik rekord on 8371 punkti. Mullu kogus ta Eesti meistrivõistlustel 8055 silma, hiljem selgus, et Õiglane võistles murtud jalaluuga.

Tänavu suvel toimub Oregonis MM ja Münchenis EM. MM-i norm on 8350, eestlastest on see täidetud vaid Karel Tilgal. EM-i norm on 8100, selle on ületanud juba viis Eesti kümnevõistlejat - Tilga 8484, Kristjan Rosenberg 8298, Johannes Erm 8213, Maicel Uibo 8157, Risto Lillemets 8156.