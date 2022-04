Janek Õiglane tegigi selle ära – rekord, MM-norm, maailma edetabeli juhtkoht ja möödus ka Mikk Pahapillist!

Vägev, vägev sissejuhatus loodetavasti ülipõnevaks kujunevale kümnevõistluse hooajale, kus maiuspalasid jagub – kolm Art Arvisto treeninggrupi liiget (Risto Lillemets, Kristjan Rosenberg, Taavi Tšernjavski) plaanivad aprilli lõpus teha avalöögi Grossetos; Götzis, kus on stardis koguni viis eestlast (Maicel Uibo, Karel Tilga, Lillemets, Rosenberg, Hans-Christian Hausenberg); väga kõrgetasemeline jõuproov Eesti meistrivõistlustel, kus mängitakse välja üks EM-pilet; juulis Oregoni MM ; augustis Müncheni EM. Sinna sekka veel Johannes Ermi võistlused USA üliõpilasliigas. On mida oodata ja vaadata. Miks mitte ka kohapeale vaatama sõita.

"Mul on hea meel, et kõik need muutused siin viimase aasta jooksul treenerite osas ja mentaalse poole pealt on mõnes mõttes vilja kandnud," rääkis Õiglane, kelle senine isiklik rekord 8371 punkti pärines 2017. aasta Londoni MM-ilt, kust ta sai neljanda koha. "Mul on lihtsalt hea meel. Hea meel tagasi olla. Ja mul ei ole sellist valu, nagu eelmine aasta oli. Olen heas olukorras selles mõttes."

Avapäeval viis Õiglane oma 100 m sprindi rekordi 10,89 sekundini (varem 10,94), hüppas kaugust 7.42, tõukas kuuli 15.02, ületas kõrgushüppes 2.00 ja jooksis 400 m ajaga 49,28.

Teisel päeval muutus ilm sandiks. Sooja oli 8-9 kraadi, kuid kuna tuul oli väga tugev, siis tunnetuslik temperatuur oli kõigest 4 kraadi. Lisaks sadas kohati paduvihma ja odaviske ajal rahet.

Õiglane jooksis 110 meetri tõkkedistantsil isikliku rekordi 14,33 (enne 14,34). Kettaheites sai Õiglane viimasel katsel kirja 43.05. Väike tagasilöök tuli teivashüppes, kus mees ületas 4.95, see-eest odavise õnnestus oivaliselt - kohe avakatsel 72.29! 1500 m kattis Õiglane ajaga 4.39,29, kokku andiski see seeria 8405 punkti.