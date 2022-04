BLOGI | Janek Õiglane tegigi selle ära - rekord, MM-norm, maailma edetabeli juhtkoht ja möödus ka Pahapillist!

Janek Õiglase lõpptulemus on 8405 punkti! See on isiklik rekord, ta täidab MM-normi, tõuseb maailma edetabelis esimeseks ja Eesti kõigi aegade edetabelis Mikk Pahapillist (8398) mööda seitsmendaks. Vägev, vägev sissejuhatus loodetavasti ülipõnevaks kujunevale kümnevõistluse hooajale.

Õiglane jooksis teisel päeval 110 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 14,33. Kettaheites sai ta viimasel katsel kirja 43.05. Väike tagasilöök tuli teivashüppes, kus Õiglane ületas 4.95, see-eest odavise õnnestus oivaliselt - 72.29! 1500 m kattis ta ajaga 4.39,29, kokku andis see seeria 8405 punkti. Seega Õiglasest sai Karel Tilga kõrval teine eestlasest MM-i normitäitja, EM-normi täitjaid on meil aga koguni kuus. Maailma hooaja edetabelis tõrjus Õiglane senise liidri Cedric Dubleri (8393) teiseks.

Tänavu suvel toimub Oregonis MM ja Münchenis EM. MM-i norm on 8350, eestlastest on see täidetud nüüd Õiglasel ja Tilgal. EM-i norm on 8100, selle on ületanud juba kuus Eesti kümnevõistlejat - Tilga 8484, Janek Õiglane 8405, Kristjan Rosenberg 8298, Johannes Erm 8213, Maicel Uibo 8157, Risto Lillemets 8156.