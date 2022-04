Sebastien Ogier` endine kaardilugeja leidis põneva väljakutse

42-aastane Ingrassia pole võistelnud alates eelmise aasta novembrist, kui tõusis Monza ralli järel Ogier’ga kaheksandat korda maailmameistriks.

Tänavu MM-sarjas vaid poole kohaga osaleva Ogier’ uus kaardilugeja on Benjamin Veillas.

Ingrassia pikalt penisonipälve nautima ei jäänud ning hakkab nüüd koos Mika Pisanoga osalema kõrberallidel.

"See on täiesti erinev asi kui WRC ja neid kahte ei saa isegi võrrelda. Minu jaoks on see aga suurepärane võimalus õppida uusi asju," ütles Ingrassia Dirtfishile.

Prantslane kinnitas, et läheb Dakari rallile. "Dakari ralli on üks motospordi ikoonilisemaid võistlusi, kuid siiani olen olnud ralliga nii hõivatud, et pole jõudnud sellele mõeldagi. Nüüd olen paar kuud võistlustest eemal olnud ja saanud aega asjad läbi mõelda."

Pisano vahetas alles hiljuti mootorratta neljarattalise masina vastu, kuid on kõrberallidel kogenud tegija. Nende esimene ühine võistlus on tõenäoliselt juuni alguses kõrberalli maailmameistrivõistluste hulka kuuluv Andaluusia ralli.

"Olen väga uudishimulik, et teada saada, kui raske on autos olla, kui lõigud on nii pikad ja kuumus on suur. Kindlasti pean tegema koos oma treeneri Stephane Orsieriga hea treeningprogrammi," lausus Ingrassia. "Mika on mulle kindlasti suureks abiks, sest tal on nii palju kogemusi. Kuid jah, me sihime kohe poodiumit."