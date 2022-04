Selgusid Eesti ja Kreeka jalgpallikoondiste koosseisud tänaseks mänguks

Mängu teenindab Tšehhi kohtunikebrigaad. Peakohtunik on Lucie Šulcová, kes on varem teenindanud mitmeid naiste EM- ja MM-valiksarja kohtumisi. Abikohtunikeks on Nikola Šafránková ja Hedvika Mifkova, neljanda kohtunikuna on ametis Tereza Holakovska.