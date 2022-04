Kõik Maijooksul osalejad saavad uhked medalid

Eesti naistele meeldib liikuda. Kaheaastase sunnitud koroonapausi järel 21. mail Tallinna Lauluväljakul taas päriselt toimuvale Eesti populaarseimale naiste liikumissündmusele on käimas hoogne registreerimine. Poolteist kuud enne suursündmust on registreerijaid juba ligi neli tuhat, mis lubab osalejate arvuks prognoosida üle kümne tuhande liikumisharrastaja.

Maijooksu eelsel kolmel nädalal, 1.-21. maini, saab kaasa lüüa virtuaalsel lastejooksul ja 21-kilomeetrisel Maijooksu kombol, mis on jõukohane igale liikumisharrastajale. Poolmaratoni distants tuleb läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides enda poolt registreeritud distantsi läbida oma väljavalitud marsruudil maikuus kolme nädala jooksul. Kuna 1.-21. maini kestev virtuaaljooks on ka naistele suurepäraseks motiveerivaks treeningvahendiks enne 21. mail Tallinna Lauluväljakul toimuvat põhisündmust, siis on neile, kes registreerivad nii tava- kui virtuaaljooksule korraga, osavõtutasu oluliselt soodsam.

LHV Maijooksu osavõtumedalid on tänavu inspireeritud ühest kaunimast Eestiski laialt levinud metsa- ja põllulillest maikellukesest ehk piibelehest. Maikellukesed avavad oma pisikesed, justkui portselanist õiekellukad tavaliselt mai teises pooles, just Maijooksu toimumise ajal. Maikelluke on kevadlill, mis kannab endas elegantsi, lõhnaklassikasse kuuluvat aroomi ning ka natuke nostalgiat, sest tema õitsele puhkedes on kevad mööda saamas ja algamas suvi.