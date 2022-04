Pettunud Lewis Hamilton: pole vahet, mida muudame. Auto ei taha paremaks minna

Viimasel kaheksal aastal konstruktorite MM-tiitli võitnud "hõbenooled" on tänavu jäänud kiiruse poolest Red Bullile ja Ferrarile seni alla. Ka Austraalias tundub, et Mercedesel läheb tippude vastu raskeks.

"Keeruline sessioon. Vahet pole, mida auto juures muudad, see ei lähe hetkel paremaks," tõdes Hamilton teise vabatreeningu järel Sky Sportsile . "See ongi kõige raskem. Lähed optimistlikult autosse, teed muudatused, aga paistab, et auto ei taha paremaks minna."

"Tegime teise vabatreeningu eel muudatused. Esimene vabatreening osutus aga paremaks, teine oli natukene raske minu jaoks. See on keeruline auto," lisas seitsmekordne maailmameister.

Mercedesel on tänavu peamiselt probleeme olnud sirgetel auto "hüplemise" kontrolli all hoidmisega. Russell tunnistas, et sellist hüplemist nagu Albert Parki ringrajal, polnud ta veel kogenudki. "Me pole praegu seal, kus tahame olla. Peame andmeid analüüsima ja aru saama," lisas britt.