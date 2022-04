Eesti käsipallikoondis mängib kaks maavõistust Leeduga

Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson kutsus koondisse 17 mängijat ja tegu on sel korral põneva kooslusega. Rivis on mitmed väga kogenud tegijad, aga samas ka neli noort debütanti ja ridamisi pallureid, kel kirjas vaid üks-kaks koondisemängu.

"Kui Mait Patrail välja arvata, saame kasutada kõiki meie põhikaitsjaid, sest Austria vastu puudunud Armi Pärt ja Markus Viitkar on tagasi. Koos Martin Johannsoniga on meil seega olemas kogu joonemängijate trio. Dener Jaanimaa , Karl Toomi ja Alfred Timmo näol on ka tagaliini põhijõud kohal," lahkas koondise peatreener.

"On väga tähtis, et noored saavad just kogenud meeste kõrval koondisekarastuse. Näiteks võib tuua, et Kosmiraki jaoks on need neli päeva koos Jaanimaaga treenida ja mängida ju hindamatuks kogemuseks," tõi Sivertsson välja seekordse paremsisemiste paari.