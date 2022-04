Kiievis kodumaad kaitsev tennisist: Venemaa pole tsiviliseeritud riik, neil pole õigust tsiviliseeritud maailmaga suhelda

"See on suur võit, et Kiiev vabastati. Ma ei usu, et keegi arvas, et see nii kiiresti võiks minna," vahendas BTU Stahhovski sõnu. "Minu missioon on loomulikult kogu sõda võita. Pärast täielikku võitu saab kõik alles läbi. Või siis kõik alles algab."

Tennisisti abikaasa ja kolm last elavad Budapestis. Karjääri jooksul neli ATP-turniiri võitnud Stahhovski (36) on alates 2014. aastast elanud koos venelannast abikaasaga Ungaris. Veebruari lõpus sõitis Stahhovski Ukrainasse ja viimastel nädalatel on ta valvanud Kiievi tänavaid.

Ungari peaminister Viktor Orban on aga tuntud venemeelsuse poolest. "Seda teatatakse juba ammu, et Ungari on Orbani silmis Venemaa satellit. Nad saavad piisavalt raha, et Venemaa huvide jaoks lobitööd teha," rääkis Stahhovski. "Õnneks arvab seda ainult Orbani juhitud Fideszi partei. Kõik Ukraina-meelsed jõud toetavad meid."

"Siin on aga teine lugu ka. Kaheksa aasta jooksul on Ungari saanud Venemaalt kolm miljardit laenu, mis tuleb tagasi maksta. Paraku tehakse seda lapsi, naisi ja tsiviilisikuid tappes," lisas ta.

Kuigi Stahhovski läks rindele, on paljud tennisistid jäänud võistluskarusselli edasi. BTU toob välja, kuidas mõni ukrainlasest tennisist on paarismänguturniiridel edasi võistelnud ka venelasest või valgevenelasest paarilisega. "See on iga mängija enda otsus. Loomulikult ma ei toeta seda," kommenteeris ta.

"Pärast seda, kui nägime Butšas, Irpinis ja Hostomelis toimunut... Ma ei mõista, kuidas saab vaikida. Venelased tuleb isoleerida," teatas Stahhovski. "Nad peavad mõistma, et see ei ole aktsepteeritav. Mul ei ole sõnu kirjeldada, mida nende armee on siin teinud. Venemaa pole tsiviliseeritud riik, neil pole õigust tsiviliseeritud maailmaga suhelda."