Hyundai WRC tiim saab uue presidendi

Hyundai võistleb autoralli MM-sarjas ja FIA ETCR sarjas. Lisaks on Hyundail oma erasõitjate programm.

Uus president Kim on Hyundais töötanud sajandi algusest saadik. Ta aitas neli aastat arendada ka ralliautot, millega Hyundai Motorsport 2014. aastal WRC-sarja naases.

Hyundai pole veel avaldanud, kellest saab WRC tiimi järgmine pealik. Siiani on ajutise tegevjuhina ametis olnud prantslane Julien Moncet, kes on andnud mõista, et tahaks sellel kohal jätkata. Senine boss Andrea Adamo lahkus juba eelmise hooaja lõpus.