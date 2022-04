Regina Oja kirus olümpiakomiteed ja ähvardas karjääri lõpetada

"Uuele hooajale vastu meeletu motivatsioonilaksuga. Ma hetkel ei oskagi öelda, milline Eesti laskesuusatamise tiimi tulevik välja hakkab nägema," kirjutas Oja sotsiaalmeedias.

"Aga üks on kindel - selleks et sõita teates kaheksas koht ja tulevikus see ka üle sõita, on vaja vaid kahte sportlast," ironiseeris Oja, et toetust saavad vaid Tomingas ja Külm.

"Tõsiselt vahva on rabeleda rahvusvahelistel võistlustel ja saada ka MK punkte... aga siiski mitte olla piisav. Kui võtta aluseks vaid tiitlivõistlused, siis ikkagi jääb segaseks printsiip valikuks," jätkas Oja.

26-aastane Oja kurtis, et koos ettevalmistustoetusega kaovad ka tema tugiteenused, näiteks tervisekontroll ja füsioteraapia, sest ta pole enam Team Estonias.

Eestlanna lisas, et ei välista karjääri lõpetamist. "Kui varasemalt olin oma karjääri jätkamises kindel, siis ma ei tea, miks seda enam kaaluma peaksin, kui Eesti, mitte mingi maakonna või linna, vaid Eesti olümpiakomitee ka niimoodi vaiba jalgade alt tõmbab. Pidage vastu teised kaasvõitlejad - Raido [Ränkel], Rene [Zahkna], Kristo [Siimer], Johanna [Talihärm]," kirjutas Oja.

"Lõpuks tundubki, et see, et ma olen kaua olnud MK-võistlustel, teinud oma arengu varem (?? makes no sense), ja pole justkui "tubli", sest mu eelmised hooajad on olnud paremad kui hetkel lõppenud, aga samas siiski tulemuste mõttes ja lõppkokkuvõttes piisav, siis ... see mängibki mulle kahjuks? Siin ei saa isegi vanust tuua põhjenduseks. Ausalt tulgu taevas appi," jätkas Oja.

Laskesuusataja tunnistas, et tal puudub igasugune ülevaade, milliste kriteeriumite alusel selliseid otsuseid tehakse. "Ja ma lihtsalt tunnen, et enda eest peab seisma. Isegi kui mul ei muutu midagi, siis ma loodan, et tulevikus muutub ja keegi noor ei satu enam sellisesse olukorda, lihtsalt 0 ülevaadet valikukriteeriumitest," teatas Oja.