Eesti saalijalgpallikoondis kaotas MM-valiksarjas ka teise mängu

„Läksime tänasele mängule vastu rohkem kaitsest lähtuvalt, sest nägime eile kuidas Moldova mängib ja millised mängijad neil on. Meie plaan oli neilt ruum ära võtta. Kohati oli meil kaitses ka õnne, aga rünnakul tekkisid meil vähesed võimalused ja neid täna kahjuks realiseerida ei õnnestunud,” sõnas koondise peatreener Dmitri Skiperski . „Statistika poolest oli Moldova ülekaal mäekõrgune. Meie väravavaht oli tubli, aga täna sellest paraku ei piisanud,” tõdes peatreener.

Tänases teises alagrupikohtumises alistas Kreeka 5:2 Šveitsi ja on nüüd koos Moldovaga kindlustanud edasipääsu järgmisesse ringi. Eesti lõpetab oma turniiri laupäeval, kui vastaseks on samuti punktideta Šveits. „Ühelt poolt on vastane meile jõukohane, aga teisalt oleme nendes UEFA edetabelis tagapool. Sellele vaatamata tahame kolmandas mängus ikkagi positiivset tulemust. Mõtleme kohtumiseks välja plaani ja proovime selle võimalikult hästi ellu viia,” lausus Skiperski.