Enne eilset viimast finaalmängu naljatasid ajakirjanikud, et kas see hooaeg Alar Rikbergi treenerivõimetest õige pildi üldse annabki – Tartu mängijate tase oli teistest ilmselgelt parem. See, et Rikbergil oli teistest parem materjal, on fakt. Vaevalt, et keegi vastu vaidlema hakkab. Ka Pärnu treener Avo Keel lõõpis, et Rikbergi asemel võinuks treeneripingil istuda või lumememm, kuldmedalid oleks ikka tulnud.

Rikberg selgitas oma vaatepunktist, mis väljakutsed hästi komplekteeritud meeskonnaga kaasnesid.