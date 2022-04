Podcast “Kuldne geim” | Bigbank kui parim pallimänguklubi? Naiste koondis vajab tõsisele probleemile kiiret lahendust

*Saates osalejate suhted Küprosega.

*Tartu Bigbanki ajalooline kolme tiitli hooaeg. Kui hea siis Tartu ikkagi oli?

*Kas Alar Rikbergi julged sõnad mängujärgses intervjuus peavad paika?

*Finaalseeria viimase mäng üllatas kõiki.

*Avo Keele viimane hooaeg Pärnus kujunes edukaks, ent mis võiks oodata suvepealinnaklubi ees?

*Milline võiks välja näha järgmisel hooajal Tartu Bigbanki algkoosseis?

*Võru Võrkpalliklubi naaseb meeste meistriliigasse. Kellest saab peatreener?

*16 aasta pikkuse pausi järel on Eesti naiste meister - ja veel millisel moel! - Tallinna Ülikool/Kikas.

*Vaimse poole roll võtmemomentidel.

*Sten Esna ja Laos Lukas on meistritiitli Eesti noorte naisvõrkpallurite kasvatamise eest täielikult ära teeninud.

*Kes oli naiste finaalseerias parim mängija?

*Väike saal - hea või halb lahendus otsustavaks finaalmänguks?

*Audentese SG/Noortekoondisele mitmekümne aasta pikkuse pausi järel esimene medal meistrivõistlustelt. Erilised mängijad, eriline võistkond.

*Kuulajad tunnevad huvi: kas Kertu Laak on karjääri ikka jätkamas?

*Kuidas naiste koondises sisepingeid leevendada ja milline oleks tekkinud olukorrale hea lahendus?

*Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar tegid rannavolle maailma edetabelis imelise tõusu rekordkõrgusteni.

*Mäng pole enne lõppenud kui... Pafi ennustusrubriik saabub nagu välk selgest taevast.