Tartus avati esimene täismõõtmeline jalgpallihall

"Tartu jalgpalluritele on see kauaoodatud sündmus - uus pneumohall koos korralike olmeruumidega parandab oluliselt nende treeningutingimusi. Võimalused sisetreeninguteks spetsiaalsel täismõõtmelisel väljakul Tartu jalgpalluritel seni puudusid. Head sportimistingimused saavad nüüdsest ka ümbruskonna koolide õpilased, kes samuti uut spordikompleksi kasutama hakkavad," kommenteeris Tartu linnapea Urmas Klaas.

YIT Eesti taristuprojektide valdkonna juhi Priit Kuldsaare sõnul on YIT väga uhke, et ettevõtte meeskonnale usaldati Tartu esimese jalgpallihalli rajamise vastutusrikas ülesanne. „YIT on rajanud oma 30aastase ajaloo jooksul enam kui 30 staadionit ja spordihoonet – usume, et tänu sellele on käivitunud nii mõnegi tulevase professionaalse atleedi ja olümpiavõitja teekond. Annemõisa staadionist saab igati väärikas täiendus meie edulugude kogumikku ning me loodame juba peatselt elada uuel väljakul publiku seas kaasa põnevatele spordiheitlustele,“ sõnas Kuldsaar.