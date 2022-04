Suur poolfinaal. Detailid ja duellid, mis otsustavad Pärnu ja Viimsi heitluse võitja

Kui enne hooaja algust öelnuks keegi, et Eesti-Läti korvpalliliiga poolfinaalis lähevad vastamisi Pärnu Sadam ja Viimsi/Sportland, oleks teda peetud kas lootusetuks optimistiks või hulluks. Aga laupäeval toimub just selline matš Riias. Pärnu jättis veerandfinaalis kindlalt välja mulluse tšempioni Kalev/Cramo, Viimsi oli tasavägistes heitlustes üle Ventspilsist.

Esimeses poolfinaalis kohtuvad Riia VEF ja Ogre. Seega saavad Läti klubid pühapäevasteks medalimängudeks kolm tundi rohkem puhata. Midagi pole parata, mäng käib võõrustajate reeglite järgi.

Kumb on Pärnu ja Viimsi lahingus favoriit? Senise hooaja omavahelised mängud ei anna vastust, need on 1 : 1. Oktoobris kohtuti Pärnus, siis jäi peale Viimsi 82 : 74, märtsis võttis Pärnu võõrsil 83 : 82 revanši. Võidukorvi viskas Pärnu ameeriklasest mängujuht Alterique Gilbert, kes liitus tiimiga poole hooaja pealt.

Kaasasime ekspertidena Valmo Kriisa ja Toomas Kandimaa. Mõlemad on sel hooajal nii Pärnu kui ka Viimsi vastu heidelnud, Kriisa alates jaanuarist Tallinna Kalevi mängijana ja Kandimaa hooaja esimestel kuudel Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreenerina.