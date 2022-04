Kelly Sildaru treener ja kaaslane Mihkel Ustav: olen õppinud Kellyt tundma, tean millal ja millistele nuppudele vajutada

Mihkel Ustav on treenerina erakordses staatuses. Kõigest 25-aastasena on ta olümpiamängudel medali võitnud sportlase juhendaja ja kaaslane. Kahte rolli pole lihtne siduda. „Mul on Kelly sõitmisega seotult meeletult ideesid ja võin nendest asjadest rääkida iga päev, kuid olen mõelnud ka sellele, et võib-olla on see Kellyle kahjulik. Minu eesmärk on Kellyle oma ideed maha müüa. Aga tema soovib hoida mäel toimuva ja igapäevaelu eraldi,” sõnas Ustav.

Enne sinuga koostöö alustamist oli Kelly olnud kogu elu ühe treeneri, oma isa Tõnise juures. See tähendab, et mingi stiil ja arusaam olid välja kujunenud. Kui palju hakkasid sa Kelly sõitu ja treeninguid oma nägemuse järgi muutma?

Sõidab ju sportlane. See, mis tal sees on, ei kao kuhugi. Teen kõike Kellyst lähtuvalt, mitte nii, et treeninguplaanis on kirjas kümme korda mingi asja tegemist ja siis ma nõuan seda jonnakalt. Praegune tööstiil on teinud tema jaoks selle tegevuse taas meeldivamaks.