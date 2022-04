Ukrainlanna on šokeeritud: Venemaa sportlased ütlevad, et see "erioperatsioon" on meie huvides

"Püüame igal võimalikul viisil neid otsuseid muuta, esitada oma seisukoha, et oleme Venemaa sportlaste osalemise vastu rahvusvahelistel võistlustel, sest nad toetavad sõda, keegi pole selle vastu sõna võtnud. Aga FINA [rahvusvaheline ujumisliit] juhtkonnas on palju venelasi," selgitas Aleksiiva Ukraina ajalehele, miks Venemaa ujujatele pole võistluskeeldu määratud.



Küsimusele, kuidas tema Venemaa kolleegid on Ukraina sõjale reageerinud, andis Aleksiiva šokeeriva vastuse. "Oleme nendega suhelnud. Teate, kuidas nad vastasid. Nad kirjutasid mulle: "See on teie heaks. See on rahumeelne operatsioon." Seda kirjutasid mulle kolm inimest sõja alguses," rääkis ukrainlanna.

"Kirjutasin neile vastuseks, et tulge ja vaadake nüüd seda rahumeelset operatsiooni, tundke seda ise omal nahal. Ja nad jäävad ikka oma seisukoha juurde: "See on teie heaks. Olgu teiega kõik hästi." Mõned Vene naised ütlevad lihtsalt, et on rahu poolt, aga enamik on lihtsalt vait. Nad ei saa väljendada mingit seisukohta," sõnas Aleksiiva.

Olümpiapronks tunnistas, et Valgevene sportlased on võrreldes venelannadega sõja tegelikust olukorrast palju paremini informeeritud.



"Valgevene tüdrukud hindavad üldiselt kõike adekvaatselt. Ma ei tea, miks. Võib-olla on nad lihtsalt internetile lähemal ja pääsevad uudiseid lugema. Valgevene sünkroonujujad on meie tüdrukutega sõbrad ja saavad kõigest toimuvast aru. Nad on oma presidendi vastu ja Ukraina poolt. Nad küsivad, kuidas nad saavad aidata. Nad püüavad kõigile oma sugulastele tõde selgitada. Seega on Valgevenes teadlikumaid inimesi," rääkis Aleksiiva.

Lisaks olümpiapronksile on Aleksiiva võitnud maailmameistritiitli ja neli Euroopa meistritiitlit.