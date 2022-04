Endine maailma viies reket teatas karjääri lõpetamisest

Tsonga sõnul ei olnud lõpliku otsuse tegemine sugugi lihtne: "Mul kulus otsuse tegemiseks tükk aega, aga mõned nädalad tagasi jõudsin selgusele, et lõpetan Roland Garrosiga . Keha annab mulle teada, et ma ei ole rohkemaks võimaline."

36-aastane prantslane on oma viljaka karjääri jooksul võitnud koguni 18 ATP turniiri ja jõudnud ka korra suure slämmi turniiri finaali, kui 2008 aastal pidi ta Austraalia lahtiste esikohamängus Novak Djokovici (ATP 1.) paremust tunnistama. Samal aastal võitis Tsonga Pariisi ka oma esimese Masters turniiri ning teist korda sai ta sarnase vägitükiga hakkama 2014. aastal Torontos.

Lisaks on Tsonga näol tegu 2012. aasta Londoni olümpia paarismänguturniiri hõbemedalistiga.

Viimastel hooaegadel on prantslane pikalt vigastustega hädas olnud ning langenud maailma edetabelis 220. kohale.

"Otsustasin, et lõpetan ajal, kui suudan veel väljakule astuda. Olen alati endale kõrgeid eesmärke püstitanud ning üritanud kõigest maksimumi võtta. Minu jaoks on see nüüd võimalus seda kõike veel viimast korda teha," lausus Tsonga videopöördumises.