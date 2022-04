Pärnust lahkuv Avo Keel: tahtsin fänne tänada, aga naiste psühholoogia õpik lõi mu rivist välja

Mõlemad kingid olid Soome meistriliigas palliva Rovaniemi Women Volley naiskonda juhendama hakkavale Keele valitud hoolikalt ja tagamõttega. Keel sai kaasa termose (et kuum jook oleks Rovaniemis alati võtta ega peaks lõdisema) ja naiste psühholoogia õpiku (kuna siiani on Keel juhendanud üksnes mehi, aga naisterahvaste natuur on teatavasti kordades keerukam).

Keel ütles, et lahkumine päris pisarat silma ei toonud, aga kurb on ikka. „Olen ikka otu ja totu küll. Kui Jaanus hakkas kõnet pidama, siis mul käis peast läbi, et ma tahan ka midagi öelda, aga näed – see naiste psühholoogia raamat lõi mind täiesti rivist välja. Mul nii häbi, oleks tahtnud ikkagi fännidele ja pealtvaatajatele mõned sõnad öelda,” kurtis ta hiljem ajakirjanikele.

Pakkusime lahkelt platvormi pöidlahoidjatele sõnumi saatmiseks, Keel võttis kohe vedu.

„Eks me oleme koos rõõmustanud siin, me oleme kindlasti ka koos kurvastanud. Need mõlemad tunded on emotsioonid, neid me oleme siin lõppkokkuvõttes ikkagi nautinud. Soovin kõigile fännidele ja pealtvaatajatele samasugust jaksu edasi olla koos meeskonnaga! Meeskonnale jõudsin oma tänusõnad edasi öelda, täielik totu ma veel ei ole,” muigas Keel. „Üks etapp on läbi, eks kahju on, aga kunagi ei tea, mis elu edasi toob. Ega neid tööaastaid nii palju järgi ka ei ole, naudime, mida pakutakse.”

Varem Tallinna Selveri meeskonda pikalt juhendanud Keel asus Pärnu VK peatreeneriks 2014. aastal. Kaheksa aasta jooksul võideti korra Balti liiga (2016), kaks Eesti meistritiitlit (2015, 2019) ning kolm korda karikasari (2014, 2015, 2016).

„Kindlasti ei saanud Pärnus tehtud kõik, mida tahtnuks. Eks ole minulgi olnud neid nõrku hetki ja vahel rohkem kui ise tahtnuks. Mõnest tiitlist ilma jäämine püsib kindlasti kauem meeles kui isegi mõni võidetud tiitel,” nentis Keel.