Mängija arvab. Utsal: ajalooliste tulemuste taga on noormängijate areng

Sel hooajal on suurima sammu edasi teinud HC Tabasalu/Audentes, kes tegi ajalugu jõudes esmakordselt medalini karikavõistlustel ning nüüd pääses meistrivõistluste finaali. Vaatamegi nüüd naiskonna edu põhjustele peale koos nende tagamängija, Teele Utsaliga.

"Positiivsed tulemused on alguse saanud meie noormängijate arengust. Meie treeneritiimi hea töö on kandnud vilja ning tüdrukud on teinud suure sammu edasi. Martin Noodla lisandumine pingile on andnud treeningutele juurde motivatsiooni ja kõigil on suur tahe edasi areneda. Oleme näidanud head kaitsetööd, mille abil saame lihtsaid väravaid kiirrünnakutest," alustas tänavu kahe sarja peale üheteistkümnes mängus 61 väravat visanud Utsal.

"Isiklikus plaanis on hooaeg olnud keeruline. Mind on kimbutanud pisivigastused ning seoses ülikooli viimase aastaga on keeruline igasse treeningusse jõuda. Kuid platsil olles proovin endast alati anda 100%, et pallurina veel rohkem areneda. Tunnen, et mu esitused on tänavu olnud kõikuvad, kuid kindlasti leiab ka esitusi, millega saan rahule jääda," rääkis Põlvast oma käsipalli teed alustanud Utsal.