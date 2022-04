Eesti kurlingupaar jõudis MK-etapil veerandfinaalini

Kõrgetasemelisel turniiril olid vastaste seas ka maailma edetabeli 1., 3. ja 5. võistkond ning Eesti kurlingumängija Harri Lill kommenteeris, et kokkuvõttes võib mängude tulemustega rahule jääda. “Tulemus polnud ilmselt meie võimete maksimum, kuid oleme rahul. Võitsime turniiri käigus Taani esindust, kes on meie alagrupikaaslane eelseisvatel maailmameistrivõistlustel,” tõi Lill välja.

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis ning kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.