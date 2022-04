Boris Johnson: transsportlased ei peaks naistega koos võistlema

"Ma arvan, et bioloogilised mehed ei peaks võistlema naistega koos. Võib-olla on see vastuoluline asi, mida öelda, kuid see lihtsalt tundub mulle mõistlik," vahendas BBC Johnsoni sõnu.

USA-s on palju kõneainet tekitanud mehena sündinud, kuid naiste klassis võistlev USA ujuja Lia Thomas. Hiljuti triumfeeris Thomas esimese transatleedina USA ülikoolide ehk NCAA meistrivõistlustel 500 jardi distantsil. Suurbritannias on sarnane arutelu tekkinud transsoolise Emily Bridgesi ümber, keda Rahvusvaheline jalgrattaspordiliit UCI ei lubanud hiljuti naiste klassis võistlema.

"Ühtlasi arvan, et naistel peaksid olema teatud kohad - haiglad, vanglad või riietusruumid - mis on pühendatud ainult naistele," jätkas Johnson. "Minu silmis oleks see aus. Kui see tekitab mulle kellegagi konflikti, siis peame need teemad läbi töötama."

"See ei tähenda, et ma ei sümpatiseeriks inimestega, kes tahavad sugu vahetada. On oluline, et annaksime neile sellise otsuse tegemisel maksimaalselt armastust ja tuge," lisas Johnson. "Need on keerulised probleemid, mida ei saa sõrmenipsust lahendada."