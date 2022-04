FOTOD | Veripunane tiik keset Vilniust: Leedu endine tippujuja näitas omapärasel moel põlgust Venemaa vastu

2012. aasta Londoni olümpial 15-aastaselt 100 meetri rinnulijumises kulla võitnud ja aasta hiljem Barcelonas maailmameistriks kroonitud Meilutyte jagas fotosid ettevõtmisest ka Instagramis. Ta märkis, et verekarva tiik viitab Venemaa vastutusele sõjakuritegude osas. Endise sportlase sõnutsi ei tohi me muutuda massimõrvade ja ukrainlaste valu suhtes tuimaks. "Näiliselt lõputu õudus, mida Venemaa Ukrainas peale surub, ei tohi saada normiks," lausus ta.

Meilutyte ütles sedagi, et vesi muutis värvi keskkonnasõbraliku värvi abil. Politseist kinnitati Leedu Delfile, et aktsioon oli kooskõlastatud ning värv kahjutu.

Leedus on ka laiemalt astutud jõulisi samme, et Venemaa võimuaparaadi ning armee tegevus hukka mõista. Sealne välisminister Gabrielius Landsbergis teatas paari päeva eest, et valitsus on otsustanud vähendada riigis Venemaa diplomaatilist koosseisu ja Vene saadik peab riigist lahkuma.