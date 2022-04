F1-s suurde mängu kerkinud vormeliäss avaldas tänavuse aasta peamise eesmärgi

Tänavust hooaega on hispaanlane alustanud vastavalt teise ja kolmanda kohaga. Karjääri jooksul on Sainz jõudnud F1-s poodiumile kaheksal korral, kuid esimest võitu pole veel tulnud.

Seejuures on kaheksandat aastat vormel 1-s sõitev Sainz esmakordselt sees ka suures mängus. Juba mullu lõpetas ta hooaja üldarvestuses viiendal kohal, kuid tänavu on Ferrari teinud veel suurema sammu tippu tagasi. Üldarvestust juhibki tiimikaaslane Charles Leclerc 45 punktiga, Sainz on 33 silmaga teine.

Hiljuti F1 sarja ametlikus podcastis "Beyond The Grid" käinud Sainz avaldas, mis on tema peaeesmärk sel aastal. "Tahaksin võidu kätte saada, pärast vaatame edasi," tunnistas ta. "Jätkan unistuse püüdmist, milleks on esimene võit. Seejärel on MM-tiitel, aga selle saavutamiseks tuleb võita etappe."

"Ma ei ütle, et see ka juhtub, aga igal hommikul ärgates ja õhtul magama minnes on see mul mõttes," tõdes Sainz. "Viimastel aastatel olen endale tõestanud, et igal avanenud võimalusel olen suutnud poodiumile sõita. Korra või kaks on mul olnud võimalus ka võita ja peaaegu sain sellega hakkama. Seega olen enesekindel: andke mulle õige auto ja usun, et teen selle ära."

Vormel 1 nädalavahetus jätkub sel nädalavahetusel Austraalias toimuva kolmanda etapiga.