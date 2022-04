OTSE | Pärnu kaotas 11 geimi järjest, siis sai silma pähe. Kas võrkpallifinaal saab läbi või mitte?

Neljanda mängu eel on küsimärk Bigbanki nurgaründaja Martti Juhkami osalemise osas. Nimelt vigastas ta eelmises mängus tõsiselt pöialt ja tema kaasalöömine on küsimärgi all. Endiselt on võistkonnas muret tegemas haigused, ilmselt ei näe väljakul taas Mart Naabrit. Omad mured ja mitte väiksemad on ka Pärnul, kindlasti ei mängi vigastatud Jo Mauricio ja haigestunud Bogdan Mazenko.